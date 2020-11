DEUTSCHE BANK stuft CRH auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Bewertung der Papiere von CRH bei einem Kursziel von 39 Euro mit "Buy" aufgenommen. Analyst Matthias Pfeifenberger ist in einer am Mittwoch vorliegenden Studie optimistisch für die ganze Baustoffbranche und sprach auch für HeidelbergCement, LafargeHolcim und Saint-Gobain Kaufempfehlungen aus. Er lobt vor allem den strukturellen Wandel des Sektors von "grau zu grün"./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. CRH Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de