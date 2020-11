---------------------------------------------------------------------------

Frankfurt am Main, 18.11.2020 - Die publity AG (Scale, ISIN DE0006972508) hat ihre am 17. November 2020 fällige Wandelschuldverschreibung 2015/2020 (WKN: A169GM / ISIN DE000A169GM5) vollständig an die Anleihegläubiger zurückgezahlt. Die Rückzahlung erfolgte zu 100% des Nennbetrags zuzüglich der Zinszahlung von 3,5% für die vergangenen zwölf Monate. Insgesamt hatte die Wandelanleihe ein Volumen von 50 Mio. Euro. Der Wandlungspreis in eine publity-Aktie lag zuletzt bei 37,5569 Euro.



Mit den Mitteln aus der Wandelschuldverschreibung konnte die publity AG ihren dynamischen Wachstumskurs in den vergangenen Jahren forcieren. So wurden weitere renditestarke Büroimmobilien in Deutschlands Top-Städten erworben und die Assets under Management ausgebaut.



Über publity

Die publity AG ("publity") ist ein auf Büroimmobilien in Deutschland spezialisierter Asset Manager und Investor. Das Unternehmen deckt den Kern der Wertschöpfungskette vom Ankauf, über die Entwicklung bis zur Veräußerung der Immobilien ab. Mit über 1.100 Transaktionen in den vergangenen sieben Jahren zählt publity zu den aktivsten Akteuren am Immobilienmarkt. Aktuell verwaltet das Unternehmen ein Portfolio mit einem Wert von über fünf Milliarden Euro. publity zeichnet sich durch ein tragfähiges Netzwerk in der Immobilienbranche sowie bei den Work-Out-Abteilungen von Finanzinstituten aus. Mit sehr gutem Zugang zu Investitionsmitteln wickelt publity Transaktionen mit einem hocheffizienten Prozess und mit bewährten Partnern zügig ab. Fallweise beteiligt sich publity als Co-Investor an Joint-Venture-Transaktionen und erwirbt Immobilien für den eigenen Bestand. Die Aktien der publity AG (ISIN DE0006972508) werden im Börsensegment Scale der Deutschen Börse gehandelt



