Mixcder E10 gewinnt Bronze-Stevie®-Preis für modernstes Active Noise Cancelling

Fairfax, Va. (ots/PRNewswire) - Mixcder freut sich bekannt zu geben, dass sein

Über-Ohr-Kopfhörer Mixcder E10 bei den American Business Awards 2020 einen

Bronze Stevie® Award in der Kategorie Unterhaltungselektronik für seine

überragende Klangqualität und seine branchenführende Active Noise Cancelling

(ANC)-Performance erhalten hat.



Auf der Grundlage der branchenführenden Erfahrung mit ANC-Produkten hat das

Ingenieurteam von Mixcder den leistungsstarken ANC V4-Chip und hochempfindliche

Mikrofone mit Rauschunterdrückung entwickelt, die in der Lage sind, 96 % der

niederfrequenten Umgebungsgeräusche auszublenden.





Ausgestattet mit Bluetooth 5.0, das Aptx-LL (Low Latency) unterstützt, liefertder Mixcder E10 eine synchronisierte und ausgewogene Hi-Res-Klangqualität. Alsperfekter Audiobegleiter für Menschen, die ständig unterwegs sind, und alserster Kopfhörer der E-Serie mit Mixcder Super Charging (MSC)-Technologie bietetder Mixcder E10 eine Hördauer von bis zu 30 Stunden und ermöglicht es Anwendern,das Gerät innerhalb weniger Minuten für 3 Stunden drahtlose Wiedergabe startklarzu machen."Der Mixcder E10 ist unser großer Sprung nach vorn, wenn es darum geht, unserenKunden weltweit hochwertige und kostengünstige ANC-Kopfhörer anzubieten. DerMixcder E10 ist vollgepackt mit einer Vielzahl von unverzichtbaren Funktionen,um ein erstklassiges Klangerlebnis für Vielreisende und Audiophile gleichermaßenzu bieten", erklärte David Wu, CEO von Mixcder."Die Auszeichnung ist nicht nur die Anerkennung unserer Bemühungen, diesenMeilenstein zu erreichen, sondern auch ein Zeugnis für Mixcders Kompetenz beider Bereitstellung erstklassiger Audioprodukte und für unser Engagement, dieGrenzen eines persönlichen Hörerlebnisses zu erweitern", fügte David hinzu.Das Forschungs- und Entwicklungsteam von Mixcder wurde von einem Kollektiv vonTrendsettern und Musikliebhabern gegründet und besteht aus 30 Akustik- undElektronikexperten, die sich auf Ergonomie, Audio- und Modedesign spezialisierthaben und die gleiche Vision teilen, nämlich ein beeindruckendes Klangerlebniszu bieten.Durch die Verschmelzung der neuesten Innovationen für hochwertige Audio- undDrahtlostechnologien wird jedes Produkt bei Mixcder mit einem Kernkonzept imHinterkopf entwickelt - Klang, Komfort, Ästhetik und Funktionalität. Seit mehrals fünf Jahren leistet Mixcder Pionierarbeit in derRauschunterdrückungstechnologie und liefert zusammen mit seinem einzigartigenEuphonious Sound einen wirklich immersiven Klang in reinster Präzision.Mixcder hat auch die Kopfhörer E7, E8, E9, E9 Pro ANC auf den Markt gebracht,die bei Amazon in Großbritannien(https://www.amazon.co.uk/dp/B07VLFWC7S?ref=myi_title_dp) , Deutschland(https://www.amazon.de/dp/B07VLFWC7S?ref=myi_title_dp) , Spanien(https://www.amazon.es/dp/B07VLFWC7S?ref=myi_title_dp) , Frankreich(https://www.amazon.fr/dp/B07VLFWC7S?ref=myi_title_dp) , Italien(https://www.amazon.it/dp/B07VLFWC7S?ref=myi_title_dp) und den Niederlanden(https://www.amazon.nl/dp/B07VLFWC7S?ref=myi_title_dp) erhältlich sind.Informationen zu MixcderMixcder wurde 2015 in Kalifornien (USA) gegründet und ist eine Audiomarke, diesowohl Technologie als auch Kunst in ihr Design integriert, wobei die Produktevon Ohrhörern und Lautsprechern bis hin zu Audiozubehör reichen. Für weitereInformationen besuchen Sie bitte: https://mixcder.com/ .Pressekontakt:Nydia Zhang, nydia@mixcder.com, +86-0755-29422070Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1336330/mixcder_stevies_awards.jpgWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/150564/4766527OTS: Mixcder