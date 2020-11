SPORTTOTAL AG: 5G für Bonner SC - SPORTTOTAL AG und Telekom Deutschland starten Pilotprojekt

- Fußball-Regionalligist wird Heimspiele mit 5G auf sporttotal.tv übertragen

- KI-basierte 180 -Kamera von SPORTTOTAL wird mit 5G-Modul ausgestattet

- Schnelle, kostengünstige Anbindung neuer Vereine für Livestreaming

Köln, 18. November 2020. Das Kölner Technologie- und Medienunternehmen SPORTTOTAL AG, die Telekom Deutschland GmbH und der Fußball-Regionalligist Bonner SC testen in einem bundesweit einmaligen Pilotprojekt die Übertragung von Fußballspielen mithilfe der 5G-Mobilfunktechnologie. Dafür wird die KI-basierte 180°-Kamera von SPORTTOTAL mit einem 5G-Modul der Telekom ausgestattet. Der Bonner SC kann damit zukünftig sämtliche Heimspiele vollautomatisch in hoher Qualität auf sporttotal.tv streamen. Die kabelgebundene Breitbandanbindung wird damit überflüssig. Der Bonner SC ist der erste Verein, der die neue Technologie im Live-Betrieb nutzen wird. SPORTTOTAL wird mithilfe von 5G perspektivisch weitere Sportvereine schneller und vor allem einfacher für die Übertragung der Begegnungen auf sporttotal.tv anbinden können.



Mit 5G das volle Live-Erlebnis genießen

"Live-Videostreaming ist ein idealer Anwendungsfall für die 5G-Technologie", erläutert Hagen Rickmann, Geschäftsführer Geschäftskunden der Telekom Deutschland. "In diesem Pilotprojekt kann unser Netz seine Stärken ausspielen. Und hat das Potenzial für ein Live-Fußballerlebnis für viele Fans in ganz Deutschland, trotz Corona-Pandemie."



Im Rahmen des Pilotprojektes wird die von SPORTTOTAL selbst entwickelte KI-basierte 180°-Kamera mit einem 5G-Modul der Telekom ausgestattet. Die Kamera folgt dem Spielgeschehen vollautomatisch und überträgt es live auf sporttotal.tv. Neueste, optimal an das 5G Netz angepasste Mobilfunkrouter der Firma Cradlepoint realisieren die erforderlichen hohen Datenraten im Stadion. Für ein ruckelfreies Videostreaming war bislang eine kabelgebundene Breitbandanbindung notwendig. "Bereits vor über drei Jahren haben wir mit der Installation eines vollautomatisierten Kamerasystems - durch die Kooperation mit SPORTTOTAL - eine Vorreiterrolle im nationalen Vereinssport einnehmen können. Umso mehr freut es uns, dass wir dieser Rolle, im Rahmen dieses zukunftweisenden Pilotprojekts, nun wieder gerecht werden. Damit passt das Projekt perfekt zu unserem Anspruch digitaler Vorreiter unterhalb der ersten Profiligen sein zu wollen und wir können nun unsere App- und E-Commerce-Erfolgsstory weiter befeuern", erklärt Prof. Dr. Dirk Mazurkiewicz, Vorstandsvorsitzender des Bonner SC.