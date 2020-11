Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Wirtschaft DAX startet fast unverändert - MTU lässt kräftig nach Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Mittwoch kaum Kursveränderungen verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 13.130 Punkten berechnet. Das ist im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag …