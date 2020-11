BERENBERG belässt Dermapharm auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Dermapharm von 48 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Arzneiunternehmen sei derzeit an der Börse ein übersehener Gewinner im Zusammenhang mit dem potenziellen Covid-19-Impfstoff von Biontech und Pfizer , schrieb Analystin Charlotte Friedrichs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Aus der Kooperation mit beiden Unternehmen sollten im kommenden Jahr attraktive Chancen für Dermapharm entstehen. Zudem sollte der verstärkte Fokus auf Marken im Kerngeschäft längerfristig Wachstum und Margen stützen./tav/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2020 / 20:37 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Dermapharm Holding Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de