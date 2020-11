--------------------------------------------------------------------------------

Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent

verantwortlich.

--------------------------------------------------------------------------------



Seite 2 ► Seite 1 von 3

Geschäftszahlen/Bilanz/QuartalsberichtRied im Innkreis -* Langsame Erholung des weltweiten Flugverkehrs erkennbar, jedoch mit starkenregionalen Unterschieden zwischen den Weltmärkten* Umsatz in den ersten neun Monaten 2020 mit 392,8 Mio. Euro um 32,6 % niedrigerals im Vorjahr (582,6 Mio. Euro)* Operatives Ergebnis bei - 57,5 Mio. Euro* Sondereffekte von 48,5 Mio. Euro belasten das Ergebnis einmalig* Internes Optimierungsprogramm greift* 30% Anstieg der Nachfrage im September* Anpassung des Personalstands zu Beginn des vierten Quartals vollzogen* Ausblick für Gesamtjahr 2020 bestätigtDie Geschäftsentwicklung der FACC AG in den ersten neun Monaten desGeschäftsjahres 2020 (1.1.-30.9.) ist weiterhin von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie geprägt. Der weltweite Konjunktureinbruch und die wirtschaftlichenFolgen auf die globale Luftfahrtindustrie spiegeln sich im Konzern in einemRückgang bei Umsatz und EBIT wider. Gleichzeitig wurden Meilensteine beikonzernweiten Optimierungsprogrammen, Projektanläufen sowie zukunftsweisendenForschungsarbeiten erfolgreich umgesetzt. Nach Monaten mit stark reduzierterNachfrage sind erste nachhaltige positive Trends in Asien bereits erkennbar."Das globale Flugaufkommen hat sich durch die Corona-Krise seit Februardrastisch verändert und zu einem deutlichen Rückgang des gesamten Marktumfeldesgeführt. Ratenkürzungen bei allen wesentlichen Flugzeugprogrammen waren dieFolge", berichtet Robert Machtlinger, CEO der FACC AG und ergänzt: "Trotz deranfangs schwer einschätzbaren Auswirkungen und einer schwierigen Marktsituationist es uns gelungen, selbst in Lockdown-Phasen voll leistungsfähig zu bleibenund unsere Kunden verlässlich zu beliefern.Die Umsatzerlöse der ersten neun Monaten 2020 beliefen sich auf 392,8 Mio. Euro.Der Rückgang von 32,6% zum Vergleichszeitraum des Vorjahres (582,6 Mio. Euro)resultierte aus den Reduktionen der Bauraten bei allen für FACC wesentlichenFlugzeugprogrammen. Alle FACC Divisionen (Aerostructures, Cabin Interiors undEngines & Nacelles) waren betroffen und verzeichneten spürbare Rückgänge. InAnbetracht der generellen Situation lagen die Kundenabrufe in den Monaten Juliund August um bis zu 50% unter den Abrufen des Vorjahres. Im September stelltesich eine deutliche Trendwende ein, die Nachfrage lag im Monat September um rund30% über dem Niveau der beiden Vormonate.