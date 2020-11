Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Nasdaq100 - Aufwärtsdynamik deutlich gesunken Spätestens in diesem Bereich sollte der Technologie-Index dann wieder nach unten abdrehen. Es bietet sich eine Short-Chance an der oberen Begrenzung des Seitwärtskanals an. Das Kursziel wäre dann im Bereich des 50er-EMA im Tageschart zu sehen. …