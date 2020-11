CFO-Survey Herbst 2020 von Deloitte: Finanzvorstände richten ihre Strategien neu aus

- Pandemie beschleunigt New Work und Optimierungsmaßnahmen: Zwei Drittel der Unternehmen wollen auch nach der Krise vermehrt auf Remote Working setzen; Investitionen aktuell vor allem bei immateriellen Vermögenswerten wie Organisations- und Prozess-Optimierung

- Infolge der konjunkturellen Erholung in Deutschland nach dem tiefen Fall im zweiten Quartal rücken 'Merger & Acquisitions' (M&A) wieder auf den Radar der CFOs; strategische Allianzen, Übernahmen und Synergieeffekte sind dabei weitere Top-Prioritäten der CFOs

- Finanzvorstände überwiegend zufrieden mit den wirtschaftspolitischen Covid19-Maßnahmen, fast die Hälfte bewertet das Maßnahmenpaket als gut oder sehr gut: Mehr als die Hälfte der CFOs sehen eine hohe oder sehr hohe Wirksamkeit des Kurzarbeitergelds

- Drei von vier deutschen Unternehmen befanden sich im September auf Wachstumskurs oder in der Erholungsphase, weit mehr als in meisten anderen EU-Staaten



Die wirtschaftliche Talsohle der Covid19-Krise scheint in Deutschland nach einem starken dritten Quartal durchschritten, auch wenn der 'Lockdown light' den Aufschwung pausieren lassen dürfte und das Vorkrisen-Niveau noch in weiter Ferne liegt. So sieht Deloitte in der Herbstausgabe seines CFO Survey eine grundsätzlich optimistische Grundeinstellung bei den Unternehmen. Die Finanzvorstände schätzen die wirtschaftspolitischen Maßnahmen in der Krise positiv ein, vor allem das Kurzarbeitergeld halten die CFOs mehrheitlich für wirksam, die KfW-Kredite folgen auf dem zweiten Platz.

Um den positiven konjunkturellen Trend zu erhalten und trotz weiterer Maßnahmen krisen- und zukunftssicher auszubauen, investieren CFOs vermehrt in Prozess- und Organisations-Optimierung und die Digitalisierung. Ebenso wollen sie zu einem beträchtlichen Teil 'Remote Working' als dauerhafte Errungenschaft der Krise beibehalten. Auch die Aussichten für das krisenbedingt zurückgegangene M&A-Geschäft hellen sich wieder auf, was auch die jüngsten Meldungen um große Firmenübernahmen und -zusammenschlüsse belegen.



"COVID-19 hat die deutsche Wirtschaft im Frühsommer zwar auf eine tiefe konjunkturelle Talfahrt geschickt", erklärt Dr. Alexander Börsch, Chefökonom bei Deloitte. "Jedoch hatten sich die Geschäftsaussichten zum Zeitpunkt der Datenerhebung im September 2020 wieder eindrucksvoll erholt. Auch die generelle Investitionsbereitschaft hat sich im Herbst 2020 deutlich verbessert. Die deutschen Unternehmen sind auch im europäischen Vergleich deutlich optimistischer eingestellt, vor allem was die Rückkehr auf das Vorkrisen-Niveau betrifft."