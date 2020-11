Was der Wahlsieg von Joe Biden für deutsche Expats und Unternehmen in den USA bedeutet

Hamburg (ots) - Die Abwahl des Noch-Präsidenten Donald Trump schürt bei Expats

und deutschen Unternehmen mit USA-Bezug die Hoffnung, dass der

Mitarbeitereinsatz in den Vereinigten Staaten sich künftig leichter gestaltet.

Wie es nun weitergehen könnte, erläutern die Experten der BDAE Gruppe.



Omer Dotou, Leiter Unternehmensberatung BDAE Consult, beobachtet schon länger,

dass Fachkräfte deutscher Unternehmen eine Entsendung in die USA nicht mehr als

großen persönlichen Gewinn betrachten. Das gilt umso mehr, seit die

Corona-Pandemie die Welt in einen Ausnahmezustand versetzt hat. Die USA hat

besonders mit den Folgen zu kämpfen und hat im Verhältnis zur Einwohnerzahl mit

mehr als 246.000 Covid-19-Toten die höchste Todesrate zu verzeichnen und

verbucht bereits mehr als elf Millionen Corona-Infizierte (Stand 16.11.2020).





"Aus unserer Sicht ist es in der nahen Zukunft nicht empfehlenswert, dass dieFamilie den oder die Expat in die USA begleitet", sagt Dotou weiter. Aus derBeratungspraxis weiß er, dass Mitarbeiter, die von ihrem Arbeitgeber in die USAentsandt werden sollen, schon seit langem Sorge haben, dass ihre AngehörigenNachteile haben könnten, wenn sie das US-Gesundheitssystem in Anspruch nehmenmüssen.Expats bescheinigen USA extrem schlechtes GesundheitswesenDie Expat Insider Studie 2019 des Expat-Netzwerkes InterNations bestätigt, wasder Unternehmensberater feststellt: Mehr als sieben von zehn Expats finden, dassdie Gesundheitsversorgung in den USA nicht bezahlbar ist. Beim Ranking um diebeste Lebensqualität der Studie belegen die USA bei diesem Faktor im Vergleichzu anderen Ländern den letzten Platz."Wer als Ausländer in den USA Gesundheitsleistungen in Anspruch nehmen will,sollte immer seine Kreditkarte und mindestens alle Angaben zu seinerAuslandskrankenversicherung parat haben. Vor allem Krankenhausrechnungen sind inder Regel exorbitant", weiß Michael Bullerjahn, Leiter Abrechnungsservice beider BDAE Gruppe. Egal ob man eine Klinik mit einer Erkältung oder einerBlinddarmentzündung betritt, bei der Anmeldung werde von einem zuständigenSachbearbeiter zunächst geklärt, ob die Versicherung des Erkrankten oder derBetroffene selbst die Kosten übernehmen kann. Lediglich in absoluten Notfällen,wird der Patient sofort behandelt - und das Geld dann später eingetrieben.Horrende Arztkosten in den USADie Kosten für ein Krankenhauszimmer betragen pro Tag rund 1.000 US-Dollar, aufder Intensivstation können es bis zu 10.000 US-Dollar täglich werden. "Auch dieArzthonorare sind im Verhältnis zu Deutschland oft immens hoch - und sievariieren, je nachdem, an welcher Klinik ein Arzt beschäftigt ist. Das nimmt