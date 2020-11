R-LOGITECH S.A.M. mit positiver Geschäftsentwicklung im 9-Monatszeitraum 2020



Monaco, 18. November 2020 - Die R-LOGITECH S.A.M., einer der führenden internationalen Hafeninfrastrukturbetreiber und Logistikdienstleister im Rohstoffsektor, verzeichnete trotz des schwierigen Umfelds infolge der COVID-19-Pandemie einen erfolgreichen 9-Monatszeitraum bis zum 30.09.2020.



In den ersten 9 Monaten des Jahres 2020 erzielte R-LOGITECH auf konsolidierter Basis einen Umsatz von 495,4 Mio. Euro (gegenüber 264,9 Mio. Euro in den ersten 9 Monaten des Jahres 2019) und ein EBITDA von 81,9 Mio. Euro (gegenüber 49,1 Mio. Euro).



Die Liquiditätslage von R-LOGITECH ist solide mit einer Cash-Position von 60 Mio. Euro und verfügbaren, nicht genutzten, langfristig zugesagten Betriebsmittellinien von weiteren 27 Mio. Euro.



Die Geschäftsentwicklung in den ersten 9 Monaten des Jahres 2020 übertrifft den entsprechenden Zeitraum im Jahr 2019 deutlich, und R-LOGITECH erwartet ein starkes Gesamtjahr 2020 mit Umsätzen und EBITDA signifikant über dem Niveau von 2019.



R-LOGITECH hatte ein starkes 3. Quartal mit gesteigerten Aktivitäten in allen wichtigen Produktgruppen. Das Ergebnis für den Monat Oktober war das höchste, das je für die Gruppe verzeichnet wurde, mit einer besonders erfolgreichen Leistung in der Eurozone. In diesem Zeitraum wurden 3 neue Terminals gesichert, die ab Mitte 2021 zum Ergebnis beitragen werden.



Während der ersten 9 Monate gelang es R-LOGITECH, an all seinen Standorten in Europa, Afrika und China voll einsatzfähig zu bleiben und dabei zu helfen, die kritischen Lieferketten aufrechtzuerhalten, die für die Lieferung von Schlüsselgütern in die jeweiligen Märkte unerlässlich sind, und damit im Kampf gegen COVID-19 zu helfen. Es wird erwartet, dass das Unternehmen dies für den Rest des Jahres fortsetzen wird.

