PierianDx und Bench International kündigen die Ernennung von Mark McDonough zum neuen CEO an

PierianDx, das führende Unternehmen für klinische Genomik-Informatik, und Bench International, ein weltweit führendes Executive-Search-Unternehmen, geben gemeinsam die Ernennung von Mark McDonough zum Chief Executive Officer (CEO) und Mitglied des Verwaltungsrats von PierianDx mit sofortiger Wirkung bekannt. In seiner neuen Funktion wird McDonough dazu beitragen, das einzigartige Wertangebot des Unternehmens zu erfüllen, das darin besteht, Präzisionsmedizin durch seine klassenbeste Wissensdatenbank zur Varianteninterpretation, die integrierte Infrastruktur und die klinische Genomik-Berichterstattung sowohl für Krebs als auch für Erbkrankheiten zu ermöglichen. McDonough tritt die Nachfolge von Joe Boorady, Chairman of the Board und Interim CEO, an, der weiterhin Chairman of the PierianDx Board of Directors bleibt.

„Mark verfügt über ein tiefes Verständnis des Diagnostikmarktes, und wir freuen uns, ihn in dieser aufregenden Zeit der Unternehmensentwicklung in der PierianDx-Familie willkommen zu heißen“, sagte Joe Boorady. „Mark wird die Umsetzung der IVD-Strategie des Unternehmens vorantreiben und seine Führungsposition auf dem globalen Markt der Krebs- und Erbkrankheitsdiagnostik festigen.“

Mark McDonough ist eine globale Führungskraft im Technologiebereich mit fast 30 Jahren Erfahrung. Seine persönliche Mission ist es, Veränderungen im Bereich der Gesundheitsfürsorge in einer mitfühlenden, aber entschlossenen Weise zu beeinflussen und mit gutem Beispiel voranzugehen. Zuletzt war er CEO und Vorstandsmitglied von Immunis.AI, wo er die Finanzierung sicherte und innerhalb von sechs Monaten ein hochkarätiges Team aufbaute, um ein neuartiges nicht-invasives flüssiges Biopsie-Immunogenomik-Assay für Prostatakrebspatienten zur „aktiven Überwachung“ auf den Markt zu bringen. Zuvor war McDonough von 2012 bis 2018 als President, CEO und Vorstandsmitglied von CombiMatrix tätig und orchestrierte den Verkauf an Invitae im November 2017. Unter seiner Führung erlebte CombiMatrix 14 aufeinander folgende Quartale mit Rekordwachstum. Zu Beginn seiner Karriere hatte er verschiedene Führungspositionen im Vertrieb in der klinischen Laborindustrie inne und entwickelte seine Führungsqualitäten als Navigator und Kommunikationsoffizier in der US-Marine.