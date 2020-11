Wenn die Deutsche Börse-Aktie ihre Aufwärtsbewegung fortsetzt, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

In den vergangenen Wochen konnten Anleger mit Long-Hebelprodukten auf die Deutsche Börse-Aktie (ISIN: DE0005810055) beträchtliche Kursgewinne erzielen. Allein mit den am 3.11.20 an dieser Stelle präsentierten (Turbo)-Calls konnten Anleger bislang Buchgewinne von bis zu 120 Prozent erwirtschaften.

Nach der Ankündigung der Deutsche Börse, 80 Prozent an der Institutional Shareholder Services Inc. (ISS), einem führenden Anbieter von Governance-Lösungen, ESG-Daten und Analytik übernehmen zu werden, sprang der Aktienkurs im frühen Handel des 18.11.20 um zwei Prozent nach oben. Kann sich die Deutsche Börse-Aktie, die in der neuesten Analyse von J.P.Morgan mit einem bekräftigten Kursziel von 170 Euro zum Kauf empfohlen wird, weiter steigern, dann wird sich auch auf dem erhöhten Niveau der Einstieg in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.