HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Deutsche Börse nach dem angekündigten Zukauf eines Mehrheitsanteils am US-Stimmrechtsberater ISS auf "Hold" mit einem Kursziel von 153 Euro belassen. Das Unternehmen International Shareholder Services (ISS) habe eine dominante Stellung innerhalb einer Branche mit solidem strukturellem Wachstum, schrieb Analyst Chris Turner in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Der Kaufpreis sei aber recht hoch./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2020 / 07:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

