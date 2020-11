Köln (ots) - Die bestehende Anlage wird um eine 100 Meter lange Anlaufbahn und

eine mehr als 2.000 Quadratmeter große Crash-Arena erweitert



In den Neubau und die Sanierung der bestehenden Crash-Testanlage investiert Ford

15,5 Millionen US-Dollar



Die hochmoderne Anlage ermöglicht neue Testreihen, in denen Fahrzeuge und

Barrieren beim Crash aufeinander zufahren





Pro Jahr durchlaufen etwa 250 Fahrzeuge einen Crash-Test in Köln-MerkenichFord investiert 15,5 Millionen US-Dollar in den Ausbau seiner Crash-Testanlageim Kölner Entwicklungszentrum. Zudem hat der Autohersteller bereits sechs neueCrash-Test-Dummies für 5 Millionen US-Dollar angeschafft. "Das ist eineInvestition in den Standort Köln, in die Zukunft unseres innovativenEntwicklungszentrums und natürlich in die Sicherheit unserer Kunden", betontJörg Beyer, Geschäftsführer Produktentwicklung der Ford-Werke GmbH. "Unsere neueAnlage ermöglicht, Crash-Tests auf höchstem technologischen Niveaudurchzuführen."Schon seit der Gründung des Entwicklungszentrums im Jahr 1968 untersuchen dieIngenieure im Crash-Testzentrum, welche Folgen Kollisionen für die Fahrzeuge undihre Insassen haben. Seitdem sind die Autos sicherer geworden und dieAnforderungen an die Testprozeduren stetig gewachsen. Um den künftigenBestimmungen von Euro NCAP - der Organisation, die die Fahrzeugsicherheitbewertet - zu genügen, baut Ford nun an die bestehende Anlage einen neuenFlügel. "Bisher fahren wir die Fahrzeuge im Frontalcrash gegen eine feststehendeWand, in Zukunft wird sich diese Barriere ebenfalls bewegen", erklärt StephanKnack, Leiter der Crash-Testanlage.Die Crash-Experten haben festgestellt, dass ein mobiler Widerstand im Vergleichzu einem starren Hindernis Einfluss auf die Unfallfolgen hat, etwa auf dieRotation des Fahrzeugs nach dem Zusammenprall. In Zukunft fahren also Fahrzeugund Barriere mit jeweils 50 km/h aufeinander zu. Bei der Kollision überdeckensich Fahrzeugfront und Barriere zu 50 Prozent. Die neuen Testreihen bilden soeinen Frontalzusammenprall von zwei Fahrzeugen noch realistischer ab undermöglichen damit noch bessere Rückschlüsse für den Entwicklungsprozess.Um dies zu realisieren, brauchen die Ford-Crash-Tester mehr Platz. Deshalbentsteht derzeit in Merkenich die neue, 100 Meter lange Anlaufbahn. Auf einerSchiene werden hier die Probanden, also die Crash-Test-Dummies in ihrenTestkarossen, von einem Stahlseil gezogen und auf das vorgesehene Tempobeschleunigt. Diese Bahn mündet in der Crash-Arena, ebenfalls ein Neubau. In dermehr als 2.000 Quadratmeter großen Halle crasht es dann über einer sechs Metertiefen Filmgrube mit neuester Video-Technik. Der Aufprall wird nicht nur von