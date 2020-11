Starke Q3-Zahlen stützen den eingeschlagenen Wachstumskurs trotz eines unsicheren Marktumfelds



Uzin Utz hat jüngst starke Q3-Zahlen veröffentlicht, die im Einklang mit der allgemeinen Markterholung über die Sommermonate und der bislang guten Auslastung im Bausektor liegen. In Anbetracht der zunehmenden Visibilität hat das Unternehmen einen qualitativen Ausblick für das Gesamtjahr ausgegeben und erwartet nunmehr ein insgesamt gutes Jahr.

Getrieben von der stabilen Entwicklung der Baukonjunktur und Nachholeffekten in den Kernmärkten sowie der weiterhin hohen Nachfrage nach Baustoffen und -chemikalien verzeichnete Uzin Utz im dritten Quartal einen Umsatzanstieg auf 99,6 Mio. Euro (+3,9% yoy). Insbesondere die Märkte Deutschland und Niederlande konnten weiterhin stabile Wachstumsraten aufweisen, während die Entwicklung in anderen Märkten angesichts des herausfordernden Marktumfelds durchwachsen war.



Dank des wieder anziehenden Umsatzwachstums und damit verbundener Skalierungseffekte erhöhte sich die Kostenbasis lediglich unterproportional, sodass Uzin Utz ein starkes operatives Ergebnis von 10,7 Mio. Euro erzielte (Vj.: 9,3 Mio. Euro). Wir hatten uns angesichts der geringen Visibilität nach Q2 deutlich konservativer positioniert, sodass unsere Prognose übertroffen wurde (MONe: 7,8 Mio. Euro). Zudem dürften sich der hohe Digitalisierungsgrad und die Flexibilität der operativen Prozesse (v.a. im Vertrieb) ergebniserhöhend ausgewirkt haben. Infolgedessen konnte die Marge in Q3 deutlich auf 10,7% ausgebaut werden (Q3/19: 9,7%; MONe: 8,0%).



Insgesamt erzielte das Unternehmen nach 9M trotz eines schwierigen Marktumfelds in Q2 sowohl eine Erlössteigerung (+1,5% yoy) als auch einen deutlichen Ergebniszuwachs (+5,6% yoy). Auf Basis des bislang erreichten Niveaus sind auch wir für Q4 optimistisch gestimmt. So implizieren unsere aktualisierten Prognosen bei einem stabilen Umsatz ein weiter verbessertes operatives Ergebnis (MONe Q4: Umsatz +0,9% yoy; EBIT +17,3% yoy).

Vor dem Hintergrund der bereits hohen Kapazitätsauslastung in den Werken und der Umsetzung der Wachstumsstrategie 'PASSION 2025' kündigte Uzin Utz jüngst den Erwerb eines Grundstücks in den Niederlanden an. Im zweitgrößten Markt des Unternehmens wird in naher Zukunft mit dem Bau eines neuen Produktions- und Lagerstandorts begonnen, der ein ähnliches Produktspektrum wie der Hauptsitz Ulm aufweisen soll (u.a. Klebstoffe) und die Lagerkapazitäten massiv erweitert. Da sich das Projekt allerdings noch in der Planungsphase befindet und zum jetzigen Zeitpunkt noch keine konkreten Details verkündet wurden, haben wir sowohl die damit einhergehenden Investitionen als auch die Umsatz- und Ertragspotenziale noch nicht in unseren Schätzungen berücksichtigt.

