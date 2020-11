CO2-Preis lässt Gaskosten 2021 stark steigen

Heidelberg (ots) - Das Heizen mit Gas wird 2021 für Millionen Haushalte in

Deutschland deutlich teurer. Die Kosten steigen durchschnittlich um 7,1 Prozent.

Das zeigt eine Auswertung des Vergleichsportals Verivox. Neben höheren

Netzgebühren treibt der neue CO2-Preis die Gasrechnung nach oben.



Gaspreise steigen regional um bis zu 10 Prozent





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Zum Jahreswechsel haben bisher 104 Gas-Grundversorger Preiserhöhungen vondurchschnittlich 7,1 Prozent angekündigt. Für einen Musterhaushalt mit einemGasverbrauch von 20.000 Kilowattstunden bedeutet das Mehrkosten in Höhe von rund100 Euro pro Jahr.Regional gibt es jedoch deutliche Unterschiede. So steigen die Preise in Berlinin der Grundversorgung um 9,7 Prozent. Gaskunden müssen hier Mehrkosten von 134Euro einplanen. Überdurchschnittlich stark fallen die Preiserhöhungen auch inRheinland-Pfalz (+ 8,9 Prozent), in Bayern (+ 7,7 Prozent) und in Hessen (7,5Prozent) aus.Während aus Bremen und Hamburg bisher keine Preiserhöhungen gemeldet wurden,steigen die Gaspreise in Sachsen-Anhalt (+2,2 Prozent) und im Saarland (+3,7Prozent) vergleichsweise gering.Zwei von bundesweit 712 Gas-Grundversorgern wollen aktuell ihre Preise umdurchschnittlich 1,3 Prozent senken.Netzgebühren und CO2-Preis machen Gas teurerGrund für die stark steigenden Gaspreise ist vor allem der neue CO2-Preis: AbJanuar 2021 werden Unternehmen aus den Bereichen Wärme und Verkehr verpflichtet,Verschmutzungsrechte für die von ihnen in Umlauf gebrachte Energie zu kaufen.Pro Tonne werden zunächst 25 Euro fällig.Gleichzeitig steigen die Gasnetzgebühren zum Jahreswechsel um durchschnittlich 2Prozent an. Einen leicht preisdämpfenden Effekt haben die gesunkenenGroßhandelspreise. Der Importpreis, der vom Bundesamt für Wirtschaft undAusfuhrkontrolle (Bafa) erhoben wird, ist seit Januar 2020 um mehr als einDrittel gefallen."Wir stehen am Anfang einer Gaspreiswelle", sagt Thorsten Storck, Energieexpertevon Verivox. "Durch den neuen CO2-Preis, der ab Januar auf den Ausstoßklimaschädlicher Gase fällig wird, kommen viele Versorger in Zugzwang, dieMehrkosten an ihre Kunden weiterzureichen", so Storck weiter. "Da der CO2-PreisJahr für Jahr weiter angehoben wird, werden Verbraucher sich langfristig aufimmer weiter steigende Heizkosten einstellen müssen."Verbraucher haben ein SonderkündigungsrechtGasanbieter haben noch bis zum 20. November Zeit, Preisänderungen an ihre Kundenweiterzugeben. Wer ein solches Schreiben erhält, hat ein gesetzlichesSonderkündigungsrecht. Das bedeutet, Verbraucher können in der Regel ohne