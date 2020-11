HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat Dürr nach dem Kapitalmarkttag von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 29 auf 31 Euro angehoben. Die Effizienzmaßnahmen des Maschinenbauers liefen rund, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das weitere Potenzial hält der Experte aber für begrenzt./ag/edh

