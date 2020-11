Kooperation von Audi, Bain, Deutsche Telekom, FC Bayern München und P&G / Gap-Year-Programm fördert Berufserfahrung von Studierenden Nachrichtenagentur: news aktuell | 18.11.2020, 11:45 | 105 | 0 | 0 18.11.2020, 11:45 |

Power of 4" geht 2021 in die vierte Runde. Es ermöglicht herausragenden

Studierenden mit Bachelorabschluss, Berufserfahrung bei internationalen

Branchenführern zu sammeln. Die Kooperationspartner von "The Power of 4" sind

Audi, Bain & Company, Deutsche

hinzugekommen - der Konsumgüterhersteller Procter & Gamble (P&G). Bei vier

Unternehmen absolvieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Praktika. Zudem

profitieren sie von individuellem Mentoring, gemeinsamen Veranstaltungen und

zahlreichen Networking-Gelegenheiten.



"Sowohl für die Studierenden als auch für die Kooperationspartner ist das

Gap-Year-Programm eine Erfolgsgeschichte", betont Bain-Partner Nikolaus Zacher,

der das Recruiting der internationalen Unternehmensberatung im deutschsprachigen

Raum verantwortet. Tatsächlich sind erste Gap-Year-Absolventinnen und

-Absolventen bei den Kooperationspartnern inzwischen fest eingestiegen. "Wir

freuen uns besonders, dass wir für die vierte Auflage mit Procter & Gamble ein

weiteres Unternehmen gewonnen haben, mit dem wir dieses erfolgreiche Programm

fortsetzen möchten", so Zacher.



der ersten Auflage des Gap-Year-Programms bei spannenden,

geschäftsbereichsübergreifenden Projekten", erklärt Angelika Pitter, die im

Jobsharing mit Celina Beci die Nachwuchsprogramme bei der Audi AG leitet. "Die

Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind dabei vollwertige Mitglieder des Audi

Consulting Teams. Wertvoll sind für uns darüber hinaus der Austausch und die

Zusammenarbeit mit den anderen Kooperationspartnern."



Und Dirk Weber, Partner und Vice President des Inhouse Consulting der Deutschen

Telekom AG, ergänzt: "Motivierte Praktikantinnen und Praktikanten, die das Team

ergänzen und eigene Ideen in die tägliche Zusammenarbeit einbringen, sind für

uns immer eine tolle Unterstützung. Doch auch in anderer Hinsicht sind die

Gap-Year-Teilnehmer eine Bereicherung. Bei den mitwirkenden Unternehmen gewinnen

sie vielfältige Eindrücke, die auch unseren Projekten zugutekommen."



Bewerbung bis 6. Dezember 2020 möglich



Universitätsstudierende aller Fachrichtungen, die bis Mitte 2021 ihren Bachelor

abgeschlossen haben und im Folgejahr ein Masterstudium beginnen, können sich

noch bis zum 6. Dezember 2020 für "The Power of 4" bewerben. Neben exzellenten

Neben exzellenten Studienleistungen werden einschlägige praktische Erfahrungen sowie hohe



