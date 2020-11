Finish pflanzt 10.000 Bäume (VIDEO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Heidelberg (ots) - Im Rahmen der Initiative #FinishspartWasser(https://www.finishspartwasser.de/) unterstützt Reckitt Benckiser (RB) mitseiner Marke Finish die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) mit 50.000 Euro.Davon werden noch in diesem Jahr 10.000 Bäume im brandenburgischenTreuenbrietzen (Landkreis Potsdam-Mittelmark) gepflanzt. Hier hatte nicht nurdie Trockenheit, ausgelöst durch den Klimawandel, sondern auch ein verheerenderWaldbrand im Sommer 2018 den Baumbestand erheblich geschädigt. Mit der Spendeträgt Finish dazu bei, dass der Wald neu entstehen kann.Seit Anfang des Jahres läuft die Initiative #FinishspartWasser des in Heidelbergansässigen Konsumgüterherstellers RB. In dieser setzt sich die Marke Finish füreinen sorgsameren Umgang mit Wasser ein. Noch immer spülen 44 Prozent derDeutschen ihr Geschirr vor, bevor sie es in die Spülmaschinen stellen. Das istunnötig und verschwendet jedes Mal bis zu 24 Liter Wasser. Dies ergibt in Summein einem Jahr 15 Milliarden Liter Wasser, einmal das Fassungsvolumens desWannsees. Vor dem Hintergrund des Klimawandels und der vergangenen Dürresommer,die vor allem den deutschen Wald bedrohen, möchte Finish das ändern und setztauf Aufklärung. Im Rahmen der Kampagne unterstützt Finish nun mit 50.000 Eurodie Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, damit im brandenburgischen Treuenbrietzen10.000 junge Bäume gepflanzt werden können. Der Wald in Treuenbrietzen ist einBeispiel dafür, wie fatal Trockenheit, ausgelöst durch den Klimawandel undanschließende Waldbrände, dieser so wichtigen Ressource zusetzen können. ImSpätsommer 2018 waren dort ganze 800 Hektar den Flammen zum Opfer gefallen -eine Fläche so groß wie 600 Fußballfelder.Mit der Hilfe von Finish kann hier ein neuer Wald entstehen - und hoffentlichbald wieder Schatten und Sauerstoff spenden. Der Fokus liegt nicht nur darauf,neue Bäume zu pflanzen, sondern einen Mischwald aus Laubbäumen zu schaffen, dergegen den Klimawandel gewappnet ist, weil die Wurzeln bei fehlendem Regen undanhaltender Dürre das Grundwasser erreichen können.Die Initiative wird von einem Videospot flankiert, der auf reichweitenstarkenSendern wie Sat. 1 ausgestrahlt wird. In dem Spot erklärt Moderator MatthiasKilling die Aktion gemeinsam mit SDW-Bundesgeschäftsführer Christoph Rullmannund gemeinsam pflanzen sie den ersten Baum - einen von 10.000.Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald hat sich der Erhaltung der Wälder inDeutschland verpflichtet, befürwortet aber auch dessen nachhaltige und schonendeNutzung. Neben der Verbesserung des Verhältnisses der Menschen zum Wald hat essich die SDW zum Auftrag gemacht, den deutschen Wald zukunftsfähig zu machen.