BAADER BANK belässt ZOOPLUS AG auf 'Buy'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Zooplus nach dem Online-Kapitalmarkttag auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Das Management habe unterstrichen, dass das Online-Handelsunternehmen für den Haustierbedarf in ausgezeichneter Verfassung sei, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Wachstumsdynamik sei mit Blick auf die Umsätze und Ergebnisse intakt. Das liegt dem Management zufolge an strukturellen Trends und nicht an Sondereffekten durch die Corona-Pandemie, wie Bosse präzisierte./ck/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2020 / 08:47 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.