BERNSTEIN RESEARCH belässt EASYJET auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Easyjet nach vielversprechenden Testdaten zu zwei Impfstoff-Kandidaten gegen das Corona-Virus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1100 Pence belassen. Zwar sei es noch zu früh auf eine Nachfrageerholung zu setzen, doch Fluggesellschaften und ihre Investoren hätten nun einen Grund, sich zumindest mit der Aussicht auf eine solche zu befassen, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Aktien des Billigfliegers Easyjet böten unter Inkaufnahme höherer Risiken auch höhere Ertragschancen. Allerdings sollten Anleger auch die Möglichkeit einer Kapitalerhöhung einkalkulieren, warnt Roeska./la/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2020 / 00:04 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.