Gröschls Mittwochskommentar: 47/2020

What a difference a day makes (Diana Whashington, oder ;-)), was so alles in nur zwei Wochen passieren kann. Gefühlsmäßig war die Welt vor zwei Mittwochsmails - wenn man das hier als relevante Referenzzeitspanne nehmen will ;-) - ein völlig anderer. Trump hat die Wahl verloren, was er zwar noch einsehen muss, aber sind wir einmal guter Hoffnung. Als der Schnellsten einer ist er grundsätzlich nicht bekannt. Außerdem haben wir inzwischen zwei vielversprechende Impfstoffkandidaten mit – in klinischen Tests – hohen Erfolgsquoten und in Österreich befinden wir uns im Tag zwei des zweiten „harten“ Lockdowns.

Zeit also die Gesamtsituation zu re-evaluieren und bereits ein wenig ins Jahr 2021 zu blicken. Das DJ Trump nicht mehr auflegen darf, ist sicher für alle rund um den Globus aus Sicht der generellen Risikobewertung ein Segen, dass sich allerdings faktisch an der US Handels- und Außenpolitik großartiges ändern wird, ist nicht zu erwarten. Ein wenig aufregend in diesem Zusammenhang bleibt immer noch die Gefahr, von kleineren und größeren Scharmützeln, die die Trump-Anhänger auf ihrem heimischen Boden provozieren könnten, wobei das durch den am Ende relativ deutlichen Abstand zwischen den beiden Kandidaten und mit zunehmenden Zeitablauf (hoffentlich) immer unwahrscheinlicher wird. Wir glauben also nicht an das amerikanische Bürgerkriegsscenario, zumindest nicht jetzt….

Ob und wie Biden wird wirtschaften können, hängt nicht unwesentlich von der Besetzung der beiden noch ausstehenden Senatssitze ab. Bleibt der Senat republikanisch, sollte der Start für ihn wohl etwas zäh werden. Das wiederum dürfte die Wallstreet wahrscheinlich weniger stören, umwelt- und sozialpolitisch wird aber auch weniger weitergehen. Ein allfälliges, weiteres Hilfspaket sollte diesfalls kleiner ausfallen, was den Druck auf die erwartete Inflation reduzieren sollte… Eine klassische Mixed-Bag also.