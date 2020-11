Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Frankfurt Dax müht sich ins Plus - Deutsche Börse nach Zukauf vorn Nach einem zähen Auftakt am deutschen Aktienmarkt hat sich der Dax am Mittwochvormittag zu leichten Gewinnen gemüht. Zuletzt stieg der Leitindex um 0,19 Prozent auf 13 158 Punkte. Damit setzte sich allerdings die Stagnation oberhalb der 13 000er …