Shell und Kreisel Electric bilden strategische Allianz, um Hochleistungs-Elektrobatterie-Lösung anzubieten

London/Wien (ots) - Das kombinierte Batterietechnologiesystem bietet

branchenführende Batterieeffizienz und Schnellladefähigkeit sowie überlegene

Sicherheit und Stabilität.



Kreisel Electric und Shell haben eine einzigartige und wettbewerbsfähige

Batterielösung entwickelt, die die modernste

Lithium-Ionen-Batteriemodultechnologie von Kreisel mit der maßgeschneiderten

Wärmemanagementflüssigkeit von Shell kombiniert. Das Batterietechnologiesystem

von Kreisel und Shell kann sowohl in batterie-elektrischen PKW und

Nutzfahrzeugen als auch in anderen Anwendungen eingesetzt werden, die

Hochleistungs-Elektrobatterien erfordern. Kreisel Electric und Shell werden die

Lösung gemeinsam vermarkten.





"Shell hat sich seit jeher für die Verbesserung der Effizienz, Leistung undLebensdauer von Motoren eingesetzt. Daher ist es nicht verwunderlich, dass sieauch die beste Flüssigkeit für die aktive Batterie-Immersionskühlung entwickelthaben," sagt Philipp Kreisel, Geschäftsführer von Kreisel Electric. "DieFlüssigkeit von Shell ist ein integraler Bestandteil der Batteriemodule vonKreisel Electric. Es steuert effektiv die Temperatur jeder einzelnenBatteriezelle, selbst beim Schnell-Laden oder bei hoher Beschleunigung. Diesstabilisiert die Zellen, was wiederum hohe Sicherheit bedeutet. Die ShellFlüssigkeit verbessert auch die Zellleistung, was zu einem hohenLeistung-Gewicht-Verhältnis führt, das eine verbesserte Reichweite und längereLebensdauer bietet.""Die Elektrifizierung spielt gerade im Verkehrssektor eine entscheidende Rollebei der globalen Dekarbonisierung. In Kooperation mit Kreisel Electric wollenwir diese vorantreiben, indem wir auf die Kundenbedürfnisse nachleistungsstarken, leichteren, sichereren und langlebigeren Batteriesystemeneingehen," erklärt Gert Seybold, Vorsitzender der Geschäftsführung von ShellAustria GmbH. "Ich freue mich, dass wir mit einem jungen und mehrfach für seineInnovationen prämierten österreichischen Unternehmen zusammenarbeiten und sogemeinsam einen Beitrag leisten, um die Emissionen im Transportsektor weiter zusenken."Die Batterieeffizienz ist eng mit der Energie verbunden, die benötigt wird, umdie Batterie entweder zu erwärmen oder abzukühlen, damit sie ihre optimaleBetriebstemperatur erreicht. Mit der Lösung von Kreisel und Shell wird wenigerEnergie für die Regulierung der Batterietemperatur aufgewendet, da dieSpezialflüssigkeit starke Wärmemanagementeigenschaften aufweist und auch mehrOberfläche der Batteriezelle berührt.Die Lösung von Kreisel und Shell bietet eine Energieeffizienzverbesserung vonbis zu 28% für die Batteriekühlung im Vergleich zur herkömmlichen