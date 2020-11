JPMORGAN belässt NIKE INC auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nike von 140 auf 148 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Sportartikelhersteller habe in diesem Jahr deutliche Veränderungen erfahren, schrieb Analyst Matthew Boss in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nach einem Austausch mit dem Unternehmen. So seien die Anstrengungen bei den Kundenbeziehungen auf digitaler Basis und die Produktinnovationen verstärkt worden./mf/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2020 / 22:24 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2020 / 03:00 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Nike (B) Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de