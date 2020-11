Berlin (ots) - In der aktuellen Liste der schnellsten Supercomputer stellt

Deutschland einen der energieeffizientesten Rechner weltweit



Parallel zur jährlichen "Supercomputing"-Konferenz in den USA wurde gerade die

aktuelle Liste der 500 schnellsten Supercomputer der Welt vorgestellt. Die

Rechner des deutschen Gauss Centre for Supercomputing in Jülich, München und

Stuttgart belegen darin die Plätze 7, 15 und 16. Der Supercomputer in Jülich ist

außerdem der weltweit energieeffizienteste unter den schnellsten 100 Rechnern.

Dazu erklärt Bundesforschungsministerin Anja Karliczek:



"Deutschland spielt in der Weltliga der Supercomputer mit. Das ist eine gute

Nachricht für das Innovationsland Deutschland. Superschnelle Rechner sind eine

absolute Zukunftstechnologie im digitalen Zeitalter. Unser Gauss Centre for

Supercomputing mit den drei extrem leistungsfähigen Supercomputern in Jülich,

München und Stuttgart ist eindrucksvoll an die Spitze in Europa aufgestiegen.







Wissenschaft passgenau Rechenleistung bereit. Die Anwendungen reichen dabei von

der Suche nach Wirkstoffen gegen Covid-19 über die Optimierung von

Windkraftanlagen bis zu Fragen aus der Teilchenphysik. Die drei Rechner setzen

auf unterschiedliche Konzepte, die sich hervorragend ergänzen. Gerade der

Spitzenrechner in Jülich ist besonders für anspruchsvolle Datenanalysen und

Anwendungen der Künstlichen Intelligenz geeignet. Gleichzeitig ist er der

energieeffizienteste Rechner unter den Top 100 Supercomputern. Dies setzt

weltweit Maßstäbe.



Das Gauss Centre for Supercomputing zeigt auch, wie gut die Zusammenarbeit im

Föderalismus funktionieren kann. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung

und die Länder Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg arbeiten hier

hervorragend zusammen."



Hintergrund:



Ohne Simulationsverfahren auf Hoch- und Höchstleistungsrechnern ist moderne

Wissenschaft zum Beispiel in der Energieforschung, den Material- und

Lebenswissenschaften oder auch der Klimaforschung undenkbar. Die

Anwendungsgebiete sind vielfältig: die Simulation komplexer Abläufe in unserem

Körper (Brustkrebs-, Herz- und Asthmaforschung), die Optimierung von

Verbrennungskraftwerken und Windkraftanlagen oder Crashtests zur Entwicklung

sicherer Fahrzeuge und Fahrassistenzsysteme.



Höchstleistungsrechnen ist ein unverzichtbarer Baustein der neuen

Hightech-Strategie der Bundesregierung. Das Bundesministerium für Bildung und

Forschung (BMBF) fördert das Höchstleistungsrechnen als Basis für

wissenschaftliche Exzellenz in Deutschland und Wertschöpfungspotenziale der

Wirtschaft durch den Ausbau von Rechenkapazitäten, Vernetzung und Technologien.



Die drei leistungsfähigsten Rechenzentren Deutschlands sind seit 2007 unter dem

Dach des "Gauss Centre for Supercomputing" (GCS) vereint: das

Höchstleistungsrechenzentrum Stuttgart (HLRS), das Leibniz Rechenzentrum der

Bayerischen Akademie der Wissenschaften in Garching bei München (LRZ) und das

Jülicher Supercomputing Centre (JSC). Dazu haben das BMBF und die

Wissenschaftsministerien von Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen

ein Verwaltungsabkommen geschlossen.



Seit 2017 geht die Förderung des Höchstleistungsrechnens in Deutschland in die

zweite Runde. Dabei steht neben dem weiteren schrittweisen Ausbau der

Infrastruktur auch die Weiterentwicklung von Rechner- und Softwaretechnologien

im Mittelpunkt. Damit bewegt sich Deutschland weiterhin auf weltweitem

Spitzenniveau.



Die International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage

and Analysis, ist eine Konferenz der amerikanischen Association for Computing

Machinery und der IEEE Computer Society. Parallel zu Konferenz wird alljährlich

die Top 500-Liste der schnellsten Supercomputer der Welt veröffentlicht.



Weitere Informationen:



https://www.bmbf.de/de/supercomputing-852.html



Pressekontakt:



Pressestelle BMBF

Postanschrift

11055 Berlin

Tel.+49 30 1857-5050

Fax+49 30 1857-5551

mailto:presse@bmbf.bund.de



http://www.bmbf.de

http://www.twitter.com/bmbf_bund

http://www.facebook.com/bmbf.de

http://www.instagram.com/bmbf.bund



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/67245/4766774

OTS: Bundesministerium für Bildung und Forschung





Die Supercomputer stellen für Anwenderinnen und Anwender aus allen Bereichen derWissenschaft passgenau Rechenleistung bereit. Die Anwendungen reichen dabei vonder Suche nach Wirkstoffen gegen Covid-19 über die Optimierung vonWindkraftanlagen bis zu Fragen aus der Teilchenphysik. Die drei Rechner setzenauf unterschiedliche Konzepte, die sich hervorragend ergänzen. Gerade derSpitzenrechner in Jülich ist besonders für anspruchsvolle Datenanalysen undAnwendungen der Künstlichen Intelligenz geeignet. Gleichzeitig ist er derenergieeffizienteste Rechner unter den Top 100 Supercomputern. Dies setztweltweit Maßstäbe.Das Gauss Centre for Supercomputing zeigt auch, wie gut die Zusammenarbeit imFöderalismus funktionieren kann. Das Bundesministerium für Bildung und Forschungund die Länder Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg arbeiten hierhervorragend zusammen."Hintergrund:Ohne Simulationsverfahren auf Hoch- und Höchstleistungsrechnern ist moderneWissenschaft zum Beispiel in der Energieforschung, den Material- undLebenswissenschaften oder auch der Klimaforschung undenkbar. DieAnwendungsgebiete sind vielfältig: die Simulation komplexer Abläufe in unseremKörper (Brustkrebs-, Herz- und Asthmaforschung), die Optimierung vonVerbrennungskraftwerken und Windkraftanlagen oder Crashtests zur Entwicklungsicherer Fahrzeuge und Fahrassistenzsysteme.Höchstleistungsrechnen ist ein unverzichtbarer Baustein der neuenHightech-Strategie der Bundesregierung. Das Bundesministerium für Bildung undForschung (BMBF) fördert das Höchstleistungsrechnen als Basis fürwissenschaftliche Exzellenz in Deutschland und Wertschöpfungspotenziale derWirtschaft durch den Ausbau von Rechenkapazitäten, Vernetzung und Technologien.Die drei leistungsfähigsten Rechenzentren Deutschlands sind seit 2007 unter demDach des "Gauss Centre for Supercomputing" (GCS) vereint: dasHöchstleistungsrechenzentrum Stuttgart (HLRS), das Leibniz Rechenzentrum derBayerischen Akademie der Wissenschaften in Garching bei München (LRZ) und dasJülicher Supercomputing Centre (JSC). Dazu haben das BMBF und dieWissenschaftsministerien von Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalenein Verwaltungsabkommen geschlossen.Seit 2017 geht die Förderung des Höchstleistungsrechnens in Deutschland in diezweite Runde. Dabei steht neben dem weiteren schrittweisen Ausbau derInfrastruktur auch die Weiterentwicklung von Rechner- und Softwaretechnologienim Mittelpunkt. Damit bewegt sich Deutschland weiterhin auf weltweitemSpitzenniveau.Die International Conference for High Performance Computing, Networking, Storageand Analysis, ist eine Konferenz der amerikanischen Association for ComputingMachinery und der IEEE Computer Society. Parallel zu Konferenz wird alljährlichdie Top 500-Liste der schnellsten Supercomputer der Welt veröffentlicht.Weitere Informationen:https://www.bmbf.de/de/supercomputing-852.htmlPressekontakt:Pressestelle BMBFPostanschrift11055 BerlinTel.+49 30 1857-5050Fax+49 30 1857-5551mailto:presse@bmbf.bund.dehttp://www.bmbf.dehttp://www.twitter.com/bmbf_bundhttp://www.facebook.com/bmbf.dehttp://www.instagram.com/bmbf.bundWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/67245/4766774OTS: Bundesministerium für Bildung und Forschung