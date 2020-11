Asana für Unternehmen – geographisch verteilte Teams jeder Größe verbinden

Asana, Inc. (NYSE: ASAN), eine führende Work-Management-Plattform für Teams, hat heute neue und erweiterte Integrationen mit Atlassian Jira (Server Edition), Microsoft Teams, Slack und Zoom in seinem branchenführenden App-Ökosystem angekündigt, das fast 200 Integrationen beinhaltet. Als weitere Verbesserung seines Angebots für Unternehmenskunden hat Asana außerdem erweiterte Admin-Funktionen sowie mehr Möglichkeiten für Teams eingeführt, sicher mit Automatisierung zu arbeiten. Damit können IT-Teams ihre Software effektiv skalieren und verwalten.

Mit der aktualisierten Asana für Slack-Integration können Teams Meilensteine, Projekte und Portfolios als eingebettete Links innerhalb von Slack-Channels teilen.

Auch jetzt, zum Ende des Jahres 2020, haben Unternehmen immer noch Probleme mit der effizienten Vernetzung und Zusammenarbeit ihrer Teams – und das, obwohl es mehr Möglichkeiten für asynchrone Arbeit gibt als je zuvor. Laut einer im Oktober 2020 durchgeführten Asana-Studie wechseln Mitarbeiter in Großunternehmen durchschnittlich 25 Mal am Tag zwischen 10 Anwendungen hin und her, was zu unterbrochener Kommunikation, sinkender Effizienz und Doppelarbeit führt.

„Ein gutes Mitarbeitererlebnis ist die neue Voraussetzung für ein positives Kundenerlebnis und der Schlüssel zu mehr Unternehmensflexibilität in der COVID-19-Ära und darüber hinaus“, sagt Alex Hood, Head of Product bei Asana. „Wenn Unternehmen ihre Teams mit den neuen Technologie-Lösungen unterstützen, können diese schneller arbeiten und ihre Arbeit mühelos koordinieren, egal, wo sich die Mitarbeiter befinden.“

„Um dem Rechnung zu tragen, stellen wir neue Möglichkeiten vor, Asana mit den wichtigsten Geschäftsanwendungen zu verknüpfen, unter anderem neue und verbesserte Integrationen mit Zoom, Slack, Microsoft Teams und Atlassian Jira (Server Edition), und erweitern unsere eigene Workflow-Automatisierung sowie zentralisierte Admin-Funktionen. Wir verfolgen weiterhin unseren Anspruch, das „Navigationssystem“ für alle Unternehmen zu sein und sind stolz darauf, dass zwei Drittel aller Fortune 500-Unternehmen, von Cisco über Discovery bis McKesson, auf Asana als kollaboratives Work-Management-Tool ihrer Wahl vertrauen“, so Hood weiter.