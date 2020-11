Auch in diesem Jahr freut Basic Tutorials sich, das wohl größte und spektakulärste Technik- und Gaming-Gewinnspiel der Vorweihnachtszeit zu veranstalten. Wie in den vergangenen Jahren sind auch 2020 wieder zahlreiche Preise von namhaften Unternehmen hinter den mehr als nur 24 Türchen verborgen und warten darauf, den Gewinner oder die Gewinnerin glücklich zu machen.

Der Basic Tutorials Technik-Adventskalender 2020 bietet großartige Gewinne! (Graphic: Business Wire)

Was genau sich hinter den Türen verbirgt, soll an dieser Stelle selbstverständlich noch nicht verraten werden. So viel sei jedoch bereits gesagt: Mit Standardgeschenken, die höchstens noch ein müdes Lächeln oder ein entspanntes Nicken auslösen, ist hier nicht zu rechnen. Partnerunternehmen wie Fractal Design, Aiwa, Backforce oder Alpenföhn durften den Adventskalender mit ihren neuesten und besten Produkten bestücken, sodass Technik- und Gamingfans garantiert auf ihre Kosten kommen werden.

Der Adventskalender wird unterstützt von:

Aiwa, Alpenföhn, AOC, AVM, Backforce, Cooler Master, Corsair, Das Keyboard, Digiarty, EPOS | Sennheiser, Fractal, Design, Gamewarez, IKEA, LC-Power, Logitech, MMD, MSI, Nanoleaf, Nacon, Nerdytec, Samsung, Sharkoon, Soundboks, SteelSeries, Synology, Trust und Wavemaster.

Der Adventskalender startet erwartungsgemäß am 1. Dezember mit der ersten Verlosung. An allen folgenden Tagen bis zum 24. Dezember folgt eine weitere Verlosung. Wichtig ist, dass es sich hierbei um jeweils voneinander unabhängige Gewinnspiele handelt – jeden Tag gibt es eine neue Chance, den großen Gewinn, manchmal sogar die großen Gewinne, abzuräumen. Doch das Beste ist, dass dieser ganz und gar ungewöhnliche Adventskalender im Grunde mehr ist als das: Er findet sein Ende anders als seine schokoladigen Pendants nicht am 24., sondern verfügt darüber hinaus über einige Zusatztüren, die an den folgenden Tagen geöffnet werden.

Wer Gaming-Zubehör, Hardware und großartige Gadgets liebt, sollte unbedingt jeden Tag vorbeischauen und sich für das jeweils aktuelle Gewinnspiel registrieren. Weitere Informationen zum Gewinnspiel gibt es unter: https://basic-tutorials.de/adventskalender-2020/

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201118005559/de/