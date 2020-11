Regelmäßig blicken die Experten von Moventum AM auf die vergangene Woche zurück und kommentieren das Geschehen.

Im Mittelpunkt des Marktgeschehens standen erste positive Studienergebnisse zur Wirksamkeit eines Corona-Impfstoffs. Dies führte an den Aktienmärkten zu einem Kursfeuerwerk und zu einer massiven Stil-Rotation, da bisherige „Corona-Gewinner“-Aktien verkauft und zyklische Titel, die von einer Normalisierung des täglichen Lebens profitieren würden, gekauft wurden. Zudem wurden sichere Häfen wie Gold und Staatsanleihen abgestoßen. An der Datenfront war es hingegen sehr ruhig: In den USA war die Inflation im Oktober im Vergleich zum Vormonat unverändert. Der Konsens hatte hier eigentlich ein Plus von 0,1 Prozent erwartet. In der Eurozone fiel die Industrieproduktion derweil im September um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat. Einen deutlichen Rückgang muss der ZEW-Index für Deutschland verkraften. Die Konjunkturerwartungen fielen um 17,1 auf 39 Punkte. Die Einschätzung der aktuellen Lage verschlechterte sich um 4,8 auf minus 64,3 Punkte.

Im positiven Marktumfeld schlug sich der zyklisch geprägte europäische Aktienmarkt am besten. Es folgten die USA und Japan. Die Schwellenländer wiesen eine Underperformance auf. Hinsichtlich der Marktkapitalisierung konnten Small Caps in den USA deutlicher besser anschneiden als Large Caps. In Europa entwickelten sich hingegen Large Caps minimal besser. Auf Ebene des Investmentstils konnten Value-Aktien in beiden Regionen Growth-Werte deutlich outperformen. Auf Sektorebene sah es in den USA wie folgt aus: Relative Stärke bewiesen Titel aus den Sektoren Energie, Finanzen und Industrie. Relative Schwäche zeigten die Sektoren zyklischer Konsum, Kommunikationsdienstleistungen und IT. In Europa ergab sich folgendes Bild: Am besten schnitten Aktien aus den Sektoren Energie, Finanzen und Telekom ab. Eine Underperformance kam aus den Sektoren Gesundheit, Rohstoffe und IT.