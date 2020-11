Warburg-Analyst Marc-Rene Tonn nahm die von ihm als "enttäuschend" gewerteten Ziele für das Autosegment am Mittwoch denn auch gleich zum Anlass, seine bisherige Kaufempfehlung für die Aktien aufzugeben. Sein Votum für die Papiere lautet nun "Hold" mit einem von 11 auf 6,50 Euro gekappten Kursziel. Statt eines ehemals für möglich gehaltenen Anstiegs um 60 Prozent sah er die Aktien damit auf ihrem Vortagsniveau als angemessen bewertet an.

Die Papiere von Schaeffler hatten sich im November im Zuge der allgemeinen Tendenz im Autosektor deutlich erholt. Ende Oktober hatten sie sich mit 5 Euro noch eher dem Coronacrash-Tief im März genähert, seither waren sie dann aber in der Spitze um mehr als ein Drittel gestiegen. In der gesamten Autobranche galten vor allem robuste Geschäfte in Asien als Treiber. Hinzu kam die an den Finanzmärkten spürbare Hoffnung auf einen Corona-Impfstoff./tih/ajx/fba

