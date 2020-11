Brüssel lobt deutsche Corona-Haushaltsplanung

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Deutschland erhält trotz der massiven Neuverschuldung in der Corona-Krise von der EU-Kommission gute Noten für seine Haushaltsplanung. Diese entspreche insgesamt den im Sommer gemeinsam formulierten EU-Zielen, erklärte die Brüsseler Behörde am Mittwoch in ihrer im Herbst üblichen wirtschaftspolitischen Analyse.

Die im Bundeshaushalt veranschlagten Maßnahmen dienten größtenteils dazu, die Wirtschaft in einer Zeit großer Unsicherheit zu stützen, urteilte die Kommission. Sie forderte die Bundesregierung nur auf, regelmäßig zu prüfen, ob die Krisenmaßnahmen wirken und angemessen sind.