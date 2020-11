Dr. Oliver Graßy ist neuer Geschäftsführer bei DoldeMedien

Stuttgart (ots) - Dr. Oliver Graßy, 58, übernimmt die Geschäftsführung bei

DoldeMedien, dem Stuttgarter Special Interest Verlag für mobilen Urlaub und

aktive, gesunde Freizeit.



"Ich freue mich sehr, dass wir mit Dr. Oliver Graßy einen in der Medienbranche

erfahrenen und noch dazu Caravaning-affinen Geschäftsführer gewinnen konnten,

der inhaltlich und persönlich ganz ausgezeichnet zu unserem Verlag passt", sagt

Tanja Herkert, Mitglied der Gesellschafterfamilie und aktuell Geschäftsführerin

im DoldeMedien Verlag, welche in Kürze in Elternzeit gehen wird. "Oliver Graßy

wird die starke Position von DoldeMedien in unseren Kernmärkten mit der

eingeschlagenen Digitalisierung weiter ausbauen und als ausgewiesener Strategie-

und Marketingexperte mit langjähriger Führungserfahrung auch neue Impulse

setzen."







20 Jahren als Geschäftsführer in führenden Unternehmen der Medienbranche tätig.

Zuletzt leitete er von 2012 bis 2019 als Alleingeschäftsführer die PMG

Presse-Monitor in Berlin. Im November 2020 übernimmt er von Tanja Herkert die

Geschäftsführung bei der DoldeMedien Verlag GmbH.



Der 1989 gegründete DoldeMedien Verlag ist ein Special-Interest

Medienunternehmen mit Sitz am Kreativstandort Römerkastell in Stuttgart. Er ist

ein führender Zeitschriftenverlag beim Thema mobile und aktive Freizeit. In den

Themenfelder Caravaning und Healthy Living werden neben hochwertigen

Printmagazinen zahlreiche Sonderpublikationen und E-Magazine publiziert,

Online-Angebote gestaltet sowie Events und Award-Veranstaltungen ausgerichtet.



DoldeMedien ist eine Tochtergesellschaft der internationalen FORUM Media Group

GmbH.



