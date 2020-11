Die Nel Asa Aktie (+2,66% auf 20,95 NOK) steigt seit Ende Oktober kräftig an. Das Plus beträgt 28,5%. Was steht dahinter?

Die Nel Asa Aktie (+2,66% auf 20,95 NOK) steigt seit Ende Oktober kräftig an. Das Plus beträgt 28,5%. Immer wieder konnte das Unternehmen mit guten Nachrichten aufwarten. So konnte ein Millionen-Auftrag in Polen an Land gezogen werden, dann meldete Nel am 5. November in den Quartalszahlen einen Anstieg des Auftragsrückstaus um 60% gegenüber dem Vorjahr. Das alles half, die Nel Aktie zu stützen und auch die Stimmung in dem einen oder anderen Nel Asa Forum wieder zu bessern. Einige Anleger fassen nach der jüngsten Konsolidierung der Nel Aktie wieder Mut und kaufen Nel Hydrogen zurück. Jetzt ist Nel an einem wichtigen Widerstand angelangt. Nel Asa Aktie im Attacke-Modus!