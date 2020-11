DWS verpflichtet sich auf Hauptversammlung zur Klimaneutralität und kündigt Wachstumskurs an Gastautor: Simon Weiler | 18.11.2020, 12:36 | 49 | 0 | 0 18.11.2020, 12:36 | In ihren Hauptversammlungsreden heben Karl von Rohr und Asoka Wöhrmann folgende strategische Aspekte hervor: Karl von Rohr, Aufsichtsratsvorsitzender der DWS: „Die Entscheidung, Asoka Wöhrmann im Herbst 2018 an die Spitze der DWS zu berufen, hat sich als goldrichtig erwiesen. Unter ihm hat die DWS im Jahr 2019 die erhoffte Trendwende geschafft und ist wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt.“ Asoka Wöhrmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der DWS, hebt in Bezug auf den Fahrplan für das nächste Jahrzehnt hervor: „Die DWS wird sich erneuern. Dazu gehört, alles dafür zu tun, dass wir uns weiter zu einem eigenständigen Vermögensverwalter entwickeln. Mit einer eigenen Technologieplattform, sowie dem Einsatz von Technologien, die für Asset Manager und ihre Kunden zugeschnitten sind. » Jetzt auf e-fundresearch.com weiterlesen Diesen Artikel teilen ANZEIGE Broker-Tipp* Über Smartbroker, ein Partnerunternehmen der wallstreet:online AG, können Anleger ab null Euro pro Order Wertpapiere erwerben: Aktien, Anleihen, 18.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag, ETFs, Zertifikate und Optionsscheine. Beim Smartbroker fallen keine Depotgebühren an. Der Anmeldeprozess für ein Smartbroker-Depot dauert nur fünf Minuten. * Wir möchten unsere Leser ehrlich informieren und aufklären sowie zu mehr finanzieller Freiheit beitragen: Wenn Sie über unseren Smartbroker handeln oder auf einen Werbe-Link klicken, wird uns das vergütet.

