"Amazon Pharmacy" geht an den Start: Was Investoren wissen sollten

Am heutigen Dienstag lancierte Amazon in den USA mit "Amazon Pharmacy" seine Online-Apotheke. Amazon Prime-Kunden in den USA erhalten 80% Rabatt auf Generika und bis zu 40% Rabatt auf Markenmedikamente, wenn sie diese selbst bezahlen und nicht von ihrer Versicherung erstatten lassen. Zudem werden sie innerhalb von 2 Tagen an Prime-Kunden geliefert.

Buchhandel und Einzelhandel sind Beispiele für Branchen, die der Disruptor Amazon nachhaltig verändert hat. Nun also ist die Apotheken-Branche dran.