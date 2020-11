AOK fordert Reform der Preisbildung bei neuen Arzneimitteln und mehr Versorgungssicherheit im Generikamarkt

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Nach zehn Jahren Arzneimittelneuordnungsgesetz (AMNOG) hält derAOK-Bundesverband eine Reform der Preisbildung für neue Arzneimittel fürüberfällig: "Das hat sich schon lange vor der Corona-Pandemie abgezeichnet, wirdaber mit Blick auf die drohende Finanzmisere der gesetzlichenKrankenversicherung zwingend erforderlich", betont AOK-VorstandsvorsitzenderMartin Litsch am Mittwoch in Berlin. Der AOK-Bundesverband verweist in diesemZusammenhang auf den ungebrochenen Trend zu hochpreisigen Arzneimitteln imPatentmarkt. So erreichten die GKV-Nettokosten für patentgeschützte Arzneimittel2019 einen Höchststand von 21 Milliarden Euro, was einem Ausgabenanteil amGesamtmarkt von 47,8 Prozent, aber einem Versorgungsanteil von nur 6,5 Prozententspricht. Sechsstellige Arzneimittelpreise für Neueinführungen werden immeröfter aufgerufen. "Es sind unter anderem die hohen Preise für neue Arzneimittel,die der Pharmaindustrie ihre hohen Gewinne ermöglichen. Bezahlen muss sie dieSolidargemeinschaft der gesetzlich Versicherten. Der Gesetzgeber sollte deshalbendlich geeignete Maßnahmen ergreifen, damit Arzneimittel auch künftig für allebezahlbar bleiben können", so Litsch.Vor diesem Hintergrund legt die AOK-Gemeinschaft ein Positionspapier vor, indessen Zentrum die Reform überhöhter Einstiegspreise im Patentmarkt steht."Hersteller können in Deutschland für ihre neuen Arzneimittel den Preis imersten Jahr nach Marktzulassung frei festlegen. Das ist und bleibt derKardinalfehler des AMNOG. Wir favorisieren stattdessen einen Interimspreis, mitdem sich von Anfang an ein fairer Preis für die Beitragszahler realisierenließe", erklärt Dr. Sabine Richard, Geschäftsführerin Versorgung imAOK-Bundesverband. Dieser Startpreis sei vor Marktzugang vorläufig festzulegenund könne sich an den Kosten der Vergleichstherapie orientieren. Auf diese Weisekönne man den sprichwörtlichen Teppichhändlereffekt, also das anfänglicheEinpreisen späterer Nachlässe, aushebeln.Interimspreis für fairen Ausgleich der InteressenDie AOK schlägt vor, dass der Interimspreis durch den GKV-Spitzenverband aufBasis der vom Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) festgelegten Vergleichstherapierechnerisch ermittelt und nach abgeschlossener Preisverhandlung anschließend vomausgehandelten Erstattungsbetrag rückwirkend ersetzt wird. Über- oderUnterzahlungen aus der Preisdifferenz zwischen Interimspreis und endgültigemErstattungsbetrag würden dann zwischen den Krankenkassen und dem Herstellerausgeglichen. "Durch die Kombination von Rückwirkung und Interimspreis entstehtein fairer Ausgleich zwischen GKV und pharmazeutischem Unternehmen. Im Falle