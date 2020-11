"Die Pandemie ist ein Weckruf für die Unternehmen." / Wenn Effizienzmaximierung zum Risikofaktor wird (AUDIO)

Fulda (ots) - Professor Dr. Michael Huth vom Fachbereich Wirtschaft der

Hochschule Fulda hat für den Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und

Logistik (BME) untersucht, wie Unternehmen für Situationen wie die

Covid-19-Pandemie gerüstet sind. Die nun erschienene Studie zeigt: Single

Sourcing und zu schlanke Wertschöpfungsketten sind Risikofaktoren, die nicht

unterschätzt werden dürfen.



- "Viele Unternehmen sind auf Risiken nicht oder nur unzureichend vorbereitet",

warnt Professor Dr. Michael Huth vom Fachbereich Wirtschaft der Hochschule

Fulda.

- Lean Management und Single Sourcing auszureizen, macht Unternehmen anfällig

für Krisen.

- Schon einfache Methoden wie Checklisten für den Ernstfall machen den

entscheidenden Unterschied.





Webcams sind ausverkauft, Medikamente können nicht geliefert werden und diemedizinische Versorgung strauchelt: Wie leicht sich unsere Lieferkettenempfindlich treffen lassen, wenn die Welt in eine Krise gerät, wurde in denvergangenen Monaten an vielen Stellen sichtbar. Professor Dr. Michael Huth vomFachbereich Wirtschaft der Hochschule Fulda ist spezialisiert auf Supply-Chain-und Risikomanagement. Gemeinsam mit dem Bundesverband Materialwirtschaft,Einkauf und Logistik (BME) hat er Anfang November die Studie zurBME-Logistikumfrage 2020 herausgegeben. Darin wurden Unternehmen deutschlandweitbefragt, wie gut sie auf Krisen wie die derzeitige Pandemie vorbereitet sind.Das Ergebnis: Risikomanagement wird in vielen Unternehmen systematischvernachlässigt. "Das Mindset, also die Kultur für Risikomanagement, ist inUnternehmen oftmals nicht vorhanden", sagt Professor Dr. Michael Huth. "Auchwenn Risikomanagement gesetzlich vorgeschrieben ist, sagt das nichts darüberaus, in welchem Ausmaß es betrieben wird. Man kann mit sehr wenigen Aktivitätendie regulatorischen Anforderungen erfüllen." Das führe dazu, dass dieUnternehmen im Ernstfall wie im Frühjahr des Jahres nur noch reagieren stattproaktiv handeln können. "Dieses reaktive Verhalten erfordert Feuerwehreinsätze,die in der Regel mit einem hohen personellen und finanziellen Aufwandeinhergehen", erklärt Huth. "Wenn ich vorbereitet bin, habe ich möglicherweiseein Extralager. Ich habe einen zweiten Lieferanten. Ich habe einen Workflow undkann bedacht handeln."Lean Management und Single Sourcing als FallstrickeDie Gründe für das mangelnde Risikomanagement: "Unternehmen sehen dieExtrakosten: Personalaufwand, größere Lagerbestände. Im Idealfall sind dasPosten ohne direkten Nutzen. Diese wollen sie vermeiden, denn sie stehen imWiderspruch zu der Entwicklung, die wir in den vergangenen Jahren beobachten,