KEPLER CHEUVREUX belässt SAF-Holland auf 'Reduce'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für SAF-Holland auf "Reduce" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Der Nutzfahrzeugzulieferer habe bereits starke vorläufige Zahlen vorgelegt, weshalb der Fokus der Anleger beim endgültigen Quartalsbericht auf den Signalen für das Schlussquartal und der angehobenen Margenprognose für das Jahr gelegen habe, schrieb Analyst Hans-Joachim Heimbürger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Während SAF-Holland nun eine bereinigte Ebit-Marge von fünf bis sechs Prozent anpeile, habe der Markt zuletzt ein Plus von vier Prozent erwartet./tav/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. SAF-HOLLAND Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de