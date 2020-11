Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Deutschland Spritpreise steigen erneut Die Trendwende bei den Spritpreisen verfestigt sich. Bereits die zweite Woche in Folge sind Benzin und Diesel teurer geworden, wie der ADAC am Mittwoch in München mitteilte. Super E10 kostete demnach am Dienstag im bundesweiten Tagesdurchschnitt …