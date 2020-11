---------------------------------------------------------------------------

Aareal Bank arrangiert für Tishman Speyer und PSP Investments Finanzierung über 210 Mio. EUR zum Erwerb des "Espace Lumière"



- Neupositionierung für einzigartiges Bauwerk in Boulogne

- Weiterentwicklung des Objekts bis 2024 wird neue Maßstäbe setzen

- Finanzierungsvereinbarung verdeutlicht starke und nachhaltige Geschäftsbeziehung zwischen Aareal Bank, Tishman Speyer und PSP

Wiesbaden, Paris, 18 November 2020 - Die Aareal Bank AG hat in ihrer Funktion als Arranger, Agent und Lender für Tishman Speyer und Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments) ein Darlehen in Höhe von 210 Mio. EUR bereitgestellt, um dem Joint Venture den Erwerb des "Espace Lumière" in Boulogne-Billancourt zu ermöglichen. Verkäufer ist ein von Invesco Real Estate gemanagter Fonds. Das markante Gebäude mit einer Fläche von 28.000 m² ist ein Bauwerk des französischen Star-Architekten und Stadtplaners Christian de Portzamparc und wird seit seiner Fertigstellung im Jahr 2000 vom französischen Sender Canal+ genutzt.



Philippe Joland, Senior Managing Director und President von Tishman Speyer in Frankreich, erklärte dazu: "Wir freuen uns, die Aareal Bank als Partner für diese Transaktion gewonnen zu haben. 2022 wird Canal+ das Gebäude verlassen, und wir freuen uns darauf, dieses fantastische Gebäude in Boulogne neu positionieren zu können. Die Anlage setzt neue Maßstäbe und wird mit ihren weitläufigen Außenanlagen den Ansprüchen der Nutzer im Hinblick auf Gesundheit und Wohlbefinden, aber auch hinsichtlich Flexibilität und Effizienz gerecht. Wir haben den Anspruch, dieses Gebäude für die künftigen Nutzer bis 2024 zu einer Immobilie umzugestalten, die neue Maßstäbe setzt. Dass wir die für dieses Joint Venture notwendige Finanzierung sichern konnten, verdeutlicht unseren guten Ruf sowie die guten Geschäftsbeziehungen zur Aareal Bank und das Vertrauen, das wir dabei in Europa in den letzten Jahren aufgebaut haben."