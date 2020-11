Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots) - Von Aalen bis Zwickau: Erstmals können Interessierte inDeutschland Objektdaten und Schätzwerte zu mehr als 35 Mio. Wohnimmobilien imInternet unter http://www.scoperty.de einsehen. "Indem wir die Informationenallen gleichermaßen bereitstellen, können wir erstmals den tatsächlichenImmobilienmarkt in seiner ganzen Größe und Vielfalt sichtbar machen. BisherigePortale bilden mit ihren Inseraten nur 1 Prozent und damit einen Bruchteil desMarktes für Wohnimmobilien ab", sagt Dr. Michael Kasch, Gründer undGeschäftsführer der Scoperty GmbH. Scoperty kombiniert Online-Straßenansichtenvon Objekten und ihren Fassaden mit Schätzwertdaten, die auf Grundlage vonAlgorithmen bestimmt und durch Nutzer verfeinert werden können. "So wieWikipedia von der Veröffentlichung und Mithilfe der Community Wissen neuzugänglich gemacht hat, werden wir mit unserem Angebot den Immobilienmarktvöllig neu darstellen", sagt Kasch nach einer erfolgreichen einjährigenTestphase in den fünf Großstädten München, Frankfurt am Main, Hamburg, Berlin,Köln und in der Metropolregion Nürnberg. Der neue Online-Marktplatz ist ab 18.November überall verfügbar. Vor dem Start hat Scoperty im Oktober seine zweiteFinanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen und sich einen siebenstelligenKapitalbetrag von der niederländischen Großbank ING und Sprengnetter gesichert.Was kostet in etwa das schöne Häuschen am Stadtrand? Was die Jugendstilwohnungam Marktplatz? Was das Mehrfamilienhaus auf dem Land? Erstmals veröffentlichtein Unternehmen in Deutschland Schätzwertspannen für nahezu alle Wohnimmobilien.Dabei spielt es keine Rolle, ob ein Objekt zum Verkauf steht oder nicht. DasAngebot soll dabei weniger die Neugier befriedigen, was das Haus des Nachbarnoder des Chefs theoretisch kosten würde. Scoperty will mit der Veröffentlichungder Informationen vor allem praktisch den vielerorts festgefahrenen Markt inBewegung bringen."Wir glauben fest daran, den Immobilienmarkt mit unserem Service transparenterund agiler zu machen. Unsere Testphase hat gezeigt, dass es ein Bedürfnis füreinen neuartigen digitalen Immobilienmarktplatz wie Scoperty gibt. Eigentümerkönnen erstmals ohne Zutun den aktuellen Marktwert ihres Wohneigentums erfahrenund ein reales Marktinteresse testen - ohne in einen verbindlicheren Kaufprozesseinsteigen zu müssen und ohne Geld zu investieren. Interessenten sehen zudemerstmals den gesamten Markt und nicht nur klassische Verkaufsangebote, die oftnur einen Bruchteil des Marktes darstellen", sagt Dr. Michael Kasch,