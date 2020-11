FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch zugelegt. Den Sprung über die Marke von 1,19 US-Dollar verpasste er jedoch. Im Mittagshandel kostete der Euro 1,1873 Dollar. In der Nacht war er noch bei 1,1851 Dollar gehandelt worden. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1882 (Montag: 1,1830) Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter verwiesen auf jüngste Medienberichte, die Hoffnung auf ein Handelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien nach dem Brexit machen. Auch der irische Premierminister Micheal Martin hatte zuletzt einen erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen über einen Brexit-Handelspakt in Aussicht gestellt. Sowohl der Euro als auch das Pfund legten zum Dollar zu.