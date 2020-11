CFL cargo expandiert mit TRAXX MS-Lokomotiven von Bombardier Transportation weiter auf dem europäischen Eisenbahnmarkt

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7fb7ac03-37ba-4e73 ...

Der Anbieter von Mobilitätslösungen Bombardier Transportation hat mit dem luxemburgischen Eisenbahnverkehrsunternehmen CFL cargo einen Vertrag über 10 innovative BOMBARDIER TRAXX MS1-Lokomotiven unterzeichnet.

Die neuen Lokomotiven sind ein Meilenstein auf dem Weg in die erfolgreiche Zukunft des integrierten Schienengüterverkehrs in Europa, weil sie einen nahtlosen grenzüberschreitenden Verkehr von Mitteleuropa bis Frankreich ermöglichen. Die Lokomotiven werden für den Einsatz in Luxemburg, Deutschland, Polen, Österreich, Belgien und Frankreich zugelassen. Ein Teil der 10 neuen Lokomotiven für CFL cargo wird mit dem innovativen Last-Mile-Dieselkonzept ausgestattet, das den Einsatz der TRAXX-Lokomotive in nicht elektrifizierten Terminals und Standorten ermöglicht.



„Wir freuen uns sehr, dass wir der erste Bahnbetreiber sind, der sein Geschäftsangebot mit einer optimierten Schienengüterverkehrslösung für den ost-westeuropäischen Korridor erweitert. Die neuen TRAXX-Multisystemlokomotiven werden es uns ermöglichen, die Grenzen so einfach wie mit einem LKW zu überqueren. Damit bieten wir unseren Kunden eine wettbewerbsfähige Transportlösung, die dazu beiträgt, das Ziel des europäischen New Green Deal zu erreichen und den Anteil des Schienengüterverkehrs bis 2030 auf 30% zu erhöhen", sagte Laurence Zenner, Vorstandsvorsitzende der CFL cargo.



„Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit unserem Erstkunden CFL cargo eine innovative Lösung anbieten zu können, die den Kunden des Schienengüterverkehrs neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnet. Unsere TRAXX MS-Lokomotive ist die modernste Lokomotive Europas, und wir freuen uns darauf, den Ausbau des Ost-West-Güterverkehrs in Europa zu unterstützen", fügte Peter Ammann, Head of Global Business Development Locomotives, Bombardier Transportation, hinzu.

Bombardier hat bei der Entwicklung seiner TRAXX 3-Lokomotive der nächsten Generation auf den bewährten Erfolgen der Vorgängergenerationen der TRAXX-Familie aufgebaut. Bis heute sind mehr als 2.000 dieser Lokomotiven in 20 Ländern im Einsatz. Sie legen gemeinsam eine Strecke von 300 Millionen Kilometern pro Jahr zurück.