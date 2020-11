---------------------------------------------------------------------------

INSTANT GROUP AG: Starke Nachfragesteigerung bei direkten Handelseinführungen



Die zweite Jahreshälfte 2020 war das Halbjahr der Neuemissionen. Eine Vielzahl von Unternehmen ging an die Börse und beförderte das Emissionsvolumen auf den höchsten Stand seit 20 Jahren. Von dieser Entwicklung hat auch die INSTANT GROUP AG (ISIN DE0005418404) signifikant profitiert und fokussierte ihre Kernkompetenzen aufgrund der hohen Nachfrage auf dieses Segment.



Gründe für das gestiegene Emissionsvolumen waren keineswegs nur Aufholeffekte wegen verschobener Börsengänge aufgrund der Covid19-Pandemie, sondern insbesondere die anhaltende Niedrigzinspolitik, eine hohe Liquidität an den internationalen Kapitalmärkten sowie deutlich verstärkter Anlagedruck auf Seiten der Investoren.



Da die Planung von traditionellen Börsengängen (IPO) jedoch gerade zu diesen schwankungsanfälligen Marktzeiten eine echte Herausforderung darstellt, planen immer mehr Unternehmen ihren Weg an die Börse über einen flexibleren Weg. Dieser Weg besteht in einer direkten Handelseinführung (Notierungsaufnahme), statt in einem zeit- und kostenintensiven IPO mit vorgelagerter Zeichnungsphase.



In dem Bereich der direkten Handelseinführung von Unternehmen besitzt die INSTANT GROUP AG im Rahmen ihrer Kernkompetenzen eine Spezialexpertise. Die Möglichkeit zur direkten Handelseinführung ist dabei kein neuer Weg, sondern hat sich im Laufe der Zeit zunehmend aus der Nische gelöst und wird heute von Unternehmen jedweder Größenordnung als flexible, marktunabhängige Alternative für einen sicheren Gang an die Börse wahrgenommen. Möglich ist die Handelsaufnahme durch die Handelseinführung einer bestehenden Aktiengesellschaft (COLD IPO/Listing), einer Zweckgesellschaft, die zuvor für die Handelseinführung gegründet wurde (SPAC - Special Purpose Aquisition Company) oder einer Mantelgesellschaft. Jede dieser Möglichkeiten stellt ebenso wie ein traditionelles IPO für Unternehmen einen vollumfänglichen Börsenzugang mit der Möglichkeit zur effizienten Kapitalaufnahme bereit. Bekannte Unternehmen, die diese Wege bereits beschritten haben sind u.a. per Listing das Softwareunternehmen Slack sowie der BIG Data-Spezialist Palantir und per SPAC/Manteltransaktion das Raumfahrtunternehmen Virgin Galactic, der E-LKW Hersteller Hyliion, der Sportwettenanbieter DraftKings und der Sportwagenhersteller Fisker.