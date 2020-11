Seite 2 ► Seite 1 von 2

Venlo/Niederlande (ots) - "Software wird sich in den 2020er Jahren zurwichtigsten Querschnittsbranche über alle Industrien hinweg entwickeln",prognostiziert Edward Lenssen, CEO der niederländischen Beech Applications BV,die auf die Entwicklung hochkomplexer Softwaresysteme, Websites und Appsspezialisiert ist. Allein KI-Software, also Systeme mit Künstlicher Intelligenz,werden 2030 mit mehr als 15 Billionen Dollar Geschäftsvolumen zur Weltwirtschaftbeitragen, wagt der Beech-Chef eine konkrete Vorhersage. Er erklärt: "Wir stehenin der Softwarebranche am Beginn einer exponentiellen Entwicklung, die für vieleMenschen schwer zu begreifen ist, weil Software per se nicht greifbar ist. DieMenschen begreifen im wortwörtlichen Sinne ein neues Smartphone, sie erlebeneine neue Website oder App und sie nutzen einen neuen Cloudservice. Doch esfällt ihnen schwer zu verstehen, dass sich in allen Fällen dahinter immerkomplexere Softwaresysteme befinden, die die Funktionalität überhaupt erstermöglichen. Daher gehört Software zu den heimlichsten und zugleichgravierendsten Entwicklungen, die die moderne Menschheit je erlebt hat.""Es gibt kein relevantes IT-Thema, von Big Data mit bislang unvorstellbarenDatenmengen bis hin zur Künstlichen Intelligenz, das nicht vor allem durchSoftware geprägt wird", sagt Edward Lenssen. Er erklärt: "Die Chips werden immerkleiner, die Speicherkapazitäten immer billiger, die Datenübertragungsratenimmer höher und die Software immer komplexer. Doch im Unterschied zu Chips,Speichern und Übertragungstechniken lässt sich Software bis heute nichtindustriell herstellen. Natürlich gibt es viele Methoden und Verfahren zurErstellung und Qualitätssicherung von Software, aber am Ende werden dieProgramme von klugen Männern und Frauen im Kopf erdacht und mit flinken Fingernals Programmcode eingetippt, getestet und optimiert, bis ein fertiges Programmentsteht."Milliarden von Programmzeilen werden "von Hand" erstelltDer Begriff "Software" wurde im Jahr 1958 erstmalig verwendet, um Programme zubeschreiben, die aus Codezeilen bestehen und die Funktionsweise eines Computersbestimmen. Die Weltraummission Space Shuttle benötigte im Jahr 1981 Software mitrund 400.000 Codezeilen. Ein heutiges Android-Smartphone wird von rund 14Millionen Programmzeilen zum Leben erweckt, was etwa gleichauf mit einer Boeing787 ist. Hinter Facebook stecken mehr als 60 Millionen Codezeilen, in einemmodernen Pkw rund 100 Millionen. Die komplexe Funktionalität der Google-Dienstebenötigt insgesamt mehr als 2 Milliarden Programmzeilen.Die Erstellung von Software erfolgt nach wie vor "von Hand". Üblicherweise