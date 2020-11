ACTAQUA-Anleihe 2020/25

ANLEIHE CHECK: Die ausschließlich institutionellen Investoren angebotene (Private Placement) angebotene nicht nachrangige und besicherte Anleihe der ACTAQUA GmbH hat ein Emissionsvolumen von bis zu 20 Mio. Euro – bei einem Angebotsvolumen bis zu 10 Mio. Euro in einer ersten Tranche. Die Anleihe wird jährlich mit von 7,00% p.a. (Zinstermin jährlich am 01.12.) verzinst und hat eine Laufzeit vom 01.12.2020 bis zum 01.12.2025. Die Anleihe soll zeitnah im Freiverkehr der Börse Frankfurt notieren.

Anleihebedingungen: Vorzeitige Kündigungsmöglichkeiten nach Wahl der Emittentin sind in den Anleihebedingungen ab 01.12.2022 zu 103,00%, ab 01.12.2023 zu 102% und ab 01.12.2024 zu 101,00 % des Nennwert festgelegt. Die Anleihegläubiger sind durch eine Global-Sicherungsabtretung der Zahlungsansprüche der Emittentin aus Kundenverträgen abgesichert. Darüber hinaus verpflichtet sich die Emittentin in den Anleihebedingungen, bis zum 1. Zinszahlungstag ein Zinsreservekonto einzurichten, auf dem jederzeit mindestes der Gegenwert einer Zinszahlung gutgeschrieben und zugunsten der Gläubiger verpfändet wird.

ACTAQUA GmbH

Die Emittentin ACTAQUA GmbH mit Sitz im baden-württembergischen Schriesheim ist ein 2017 gegründetes hochinnovatives Technologieunternehmen mit eigener Produktion, Forschung und Entwicklung im Bereich der Dienstleistungen für Immobilien. Sie stellt für die Trinkwasserversorgung Sensorik und Regelungstechnik für die Haustechnik von Wohn-, Büro-, Hotel-, oder sonstigen Immobilien her. Der Schwerpunkt liegt derzeit auf Wohnimmobilien in Deutschland und soll sukzessive auf andere Immobilienarten sowie um eine Expansion in das europäische Ausland erweitert werden.