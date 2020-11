Unilever strebt 1 Milliarde Euro Umsatz mit pflanzenbasierten Fleisch- und Milchalternativen an (FOTO)

Hamburg (ots) -



- Umsatzziel ist Teil der heute vorgestellten "Future Foods"- Initiative

- Weitere Ziele der Initiative sind die Halbierung der Lebensmittelabfälle bis

2025 sowie eine weitere Verbesserung der Nährwertprofile vieler Produkte

- Die Marke Knorr hat 2020 in Deutschland, Österreich und der Schweiz

überwiegend pflanzenbasierte Innovationen auf den Markt gebracht



Unilever will den Umsatz mit pflanzenbasierten Fleisch- und Milchalternativen in

den kommenden fünf bis sieben Jahren auf eine Milliarde Euro steigern. Das ist

das Ziel der heute weltweit vorgestellten "Future Foods"-Initiative. Mit dieser

unterstützt Unilever Menschen bei der Umstellung auf eine gesündere Ernährung

und verringert die Umweltbelastung der Lebensmittelproduktion.







Milchalternativen stark ausbauen und zusätzlich



- bis 2025 die Lebensmittelabfälle entlang der Wertschöpfungskette von der

Fabrik bis ins Regal halbieren,

- bis 2025 die Anzahl der Produkte mit einem verbesserten Ernährungsprofil

verdoppeln,

- Kalorien, Salz und



Hanneke Faber, Präsidentin der Foods & Refreshment Division: "Wir können den

Menschen nicht vorschreiben, was sie essen sollen. Aber wir können dafür sorgen,

dass sich jede/r Einzelne gesünder ernährt und für pflanzliche Alternativen

entscheiden kann."



Peter Dekkers, General Manager DACH & Executive Vice President Middle Europe,

ergänzt: "Menschen wollen sich bewusst, gesund und umweltschonender ernähren.

Dieser Trend hat sich seit Ausbruch der Corona-Pandemie deutlich beschleunigt.

Deshalb werden wir mehr Produkte anbieten, die erschwinglich sind, gut schmecken

und gesund für Mensch und Umwelt sind."



Die "Future Foods"-Initiative reiht sich in die bestehenden

Umweltverpflichtungen von Unilever ein. Weitere Informationen dazu, sowie zu der

Initiative selbst, finden Sie hier: http://www.unilever.com und unter

http://www.unilever.de , http://www.unilever.at , http://www.unilever.ch .



Zahlreiche Markteinführungen oder Relaunches in Deutschland, Österreich und der

Schweiz sind bereits von der Initiative inspiriert:



Zwei Jahre nach dem Erwerb von The Vegetarian Butcher bietet Unilever in

Deutschland bereits acht verschiedene Produkte mit pflanzenbasierten

Fleischalternativen, vier davon vegan. Der "Sieht-Chick-aus Burger" wurde dieses

Jahr in Deutschland von der Tierschutzorganisation PETA mit dem Vegan Food Award

als beste Hähnchenalternative ausgezeichnet. Zudem sind bei Burger King der

vegetarische Whopper und pflanzliche Nuggets erhältlich.



