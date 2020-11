Hurricane Electric baut sein globales Netzwerk auf einen sechsten Standort in Frankfurt mit neuem Point of Presence bei ITENOS aus

Hurricane Electric, das weltweit größte IPv6-native Internet-Backbone, meldete heute, dass es einen neuen Point of Presence (PoP; Einwahlknoten für Telefonverbindungen und Online-Dienste) im Frankfurter Datenzentrum FRA 1 von ITENOS eingerichtet hat. Der neue PoP befindet sich in der Kleyerstraße 90, 60326 Frankfurt am Main, Deutschland.

Das Datenzentrum FRA 1 in Frankfurt ist das größte Datenzentrum von ITENOS, das über einen direkten Zugriff auf den zentralen Internet-Knoten Europas, den DE-CIX, verfügt und sich über eine Fläche von 14.000m2 erstreckt. Das Datenzentrum befindet sich an einem strategischen Ort, um Kunden in diesem globalen Finanzzentrum, dem Zuhause der Europäischen Zentralbank und der deutschen Börse, zu bedienen. Benutzer erhalten einen Zugriff auf Hochleistungsverbindungen zu mehr als 150 Netzbetreibern und Dienstanbietern, die ganz Zentraleuropa anbinden.