JEFFERIES belässt DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Telekom anlässlich des neuen Entwurfs für das Telekommunikationsgesetz auf "Buy" mit einem Kursziel von 17,20 Euro belassen. Die Änderungen zum vorherigen Vorschlag hielten sich in Grenzen, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für die Telekom wäre das Gesetz eher vorteilhaft./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2020 / 05:25 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2020 / 05:25 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.